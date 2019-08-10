Происшествия

Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателяГазета.Ru 02:39

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома. Как сообщили в госкорпорации, трагедия произошла 8 августа, когда специалисты вели работы по техсопровождению жидкостной двигательной установки. Их семьям будет оказана помощь, подчеркнули в Росатоме.
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Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя

RT на русском04:10

«Росатом» объяснил радиационный скачок в Северодвинске

Российская газета03:27

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

РИА Новостивчера в 20:53

Что случилось этой ночью: суббота, 10 августа

Интерфакс01:30

Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя

Газета.Ru02:39

Источник: специалисты Росатома и МО погибли из-за возгорания экспериментального двигателя

ТАССвчера в 19:05

Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях реактивного двигателя

РБКвчера в 18:49
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:55, Вашингтон
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Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно

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Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
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Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
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Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
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Авто

Тест-драйв юбилейной версии УАЗ «Буханка»

Даже с учетом повышения пенсионного возраста в России, автомобилю УАЗ «Буханка», будь он человеком, уже все равно пора было бы на заслуженный отдых и без этой реформы.
Обновлено в 06:35
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МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 14:46
Политика

В СПЧ просят не поддаваться на провокации и не участвовать в несогласованных акциях

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвали граждан не поддаваться на провокации и не принимать участие в возможных несанкционированных акциях в Москве 10 августа.
Обновлено в 06:36
Футбол

Рибери может оказаться в «Локомотиве»

Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек

В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено в 06:13
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Единоборства

Нурмагомедов отчитал молодого бойца за пропуски тренировок

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Транспорт

Люди собираются на согласованный митинг в центре Москвы

В столичной мэрии ранее согласовали два митинга на проспекте Академика Сахарова, которые заявлены на 10 и 11 августа с численностью участников до 100 тысяч человек каждый.
Обновлено в 06:59
Общество

Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве

Обновлено в 03:24
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке

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Энергетика

«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 08:07
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в Казахстане

Уфимские хоккеисты в серии буллитов переиграли «Нефтехимик» - 2:1. На третью игру турнира в Нур-Султане юлаевцы вышли без легионеров.
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Армия и оружие

Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

Обновлено в 07:27
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено 08 августа в 13:49
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курганской области

Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Кино

Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Обновлено в 06:16
Происшествия

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При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, рассказал представитель ведомства.
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Политика

Хаменеи раскритиковал американскую «сделку века» по Палестине

22 июня Белый дом обнародовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который неофициально именуется "сделкой века".
Обновлено в 04:16
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Ученые выяснили, почему кошки едят траву

Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать.
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В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты

Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
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Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
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