Армия и оружие
Пять соединений армии ВВО в Бурятии подняты по тревогеИзвестия вчера в 22:23
В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), сообщили 25 июня в Минобороны. «Сразу пять соединений, дислоцированных в Республике Бурятия, были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности», — приводит «РИА Новости» сообщение.
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