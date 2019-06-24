Пять соединений армии ВВО в Бурятии подняты по тревогеИзвестия вчера в 22:23

В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), сообщили 25 июня в Минобороны. «Сразу пять соединений, дислоцированных в Республике Бурятия, были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности», — приводит «РИА Новости» сообщение.

Пять соединений армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге

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