Армия и оружие
В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей. По мнению Марка Эпископоса (Mark Episkopos), автора статьи в The National Interest, Россия модернизирует свой флот в связи с обострением ситуации на Балтике и в Азовском море.
Российская газетавчера в 10:40
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National Interest составил список «самых смертоносных» кораблей России
Московский Комсомолецвчера в 11:17
National Interest составил список из пяти самых опасных военных кораблей России
Газета.Ruвчера в 09:32
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Армия и оружие
Дивизион «Панцирь-С» усилил систему ПВО в Крыму
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки
Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника
Ракета-носитель легкого класса «Рокот» вывела на расчетную орбиту три военных космических аппарата, запущенных в интересах Минобороны.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Самый амбициозный: National Interest оценил новый автомат АК-308
Новый автомат перенял многие улучшения предшественника, включая складной приклад и переработанную газовую трубку.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Из зоны деэскалации в Идлибе вернулось более 30 тысяч мирных граждан
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Власти ЛНР сообщают о попытке проникновения диверсантов в республику
Как сообщает Луганский информационный центр, официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко сообщил о попытке проникновения но стороны Украины на территорию республики диверсионной группы.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Россия модернизирует реактивные системы залпового огня
Минобороны России выдает технические задания на модернизацию реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил РИА Новости управляющий директор НПО "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Минобороны опубликовало презентацию Центрального музея ВКС
Министерство обороны России опубликовало видеоролик, посвященный созданию в парке "Патриот" Центрального музея ВКС.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Госдеп США разрешил продажу Польше 20 ракетных систем на $655 млн
«Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования на предварительную сумму в 655 миллионов долларов», - говорится в сообщении министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из САР в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Минобороны РФ: на 2019 год запланировано более 4 тысяч учений
Более четырех тысяч учений ВС России запланировано на будущий год, итоговыми станут учения «Центр-2019». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
СБУ опубликовала перехват переговоров российских лётчиков
Служба безопасности Украины утверждает, что сумела перехватить переговоры экипажа российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с военным руководством в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Американский сенатор призвал Турцию сделать выбор между С-400 и F-35
Председатель комитета по вооруженным силам Сената США Джеймс Инхоф призвал правительство Турции выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставками Соединенными Штатами истребители F-35.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Военные инженеры в Хабаровском крае в ходе учения применили метод «подковы» для разминирования дороги
Обновлено в 01:17