Армия и оружие
В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей. По мнению Марка Эпископоса (Mark Episkopos), автора статьи в The National Interest, Россия модернизирует свой флот в связи с обострением ситуации на Балтике и в Азовском море.
Российская газета10:40
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Армия и оружие
В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки
Обновлено в 23:26
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк
В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель лёгкого класса «Рокот» с блоком военных спутников.
Обновлено в 23:26
Армия и оружие
Новая ЗРС С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае
Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 зенитного полка Восточного военного округа (ВВО) в пятницу заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае.
Обновлено в 22:39
Армия и оружие
ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой
Обновлено в 23:27
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии
Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в САР.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
В Минобороны показали, как будет выглядеть Центральный музей ВКС
Министерство обороны России опубликовало проектные изображения, где представлен внешний вид будущего Центрального музея ВКС в парке «Патриот».
Обновлено в 23:22
Армия и оружие
Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Сирии в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие
ЛНР: диверсанты ВСУ подорвались на собственном минном поле в Донбассе
Обновлено в 23:24
Армия и оружие
Госдеп задумался о продаже Польше 20 ракетных систем на $655 млн
"Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования", - говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 22:55
Армия и оружие
СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков
В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях
Обновлено в 23:26
Армия и оружие
Сирия: Полянский заявил об улучшении гуманитарной ситуации в стране
Гуманитарная ситуация в Сирии улучшилась из-за стабилизации ситуации на большей части территории страны.
Обновлено в 23:01
Армия и оружие
США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Минобороны поддержит съёмки фильма о подвиге брига «Меркурий»
Министерство обороны России поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, пишет «Царьград».
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями
Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.
Обновлено в 14:24