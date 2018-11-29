Армия и оружие

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США
Российская газета
10:40

В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей. По мнению Марка Эпископоса (Mark Episkopos), автора статьи в The National Interest, Россия модернизирует свой флот в связи с обострением ситуации на Балтике и в Азовском море.
Российская газета10:40

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The National Interest назвал пять «смертоносных» кораблей России

RT на русском19:47

Крейсер «Петр Великий» возглавил рейтинг российских кораблей, пугающих США

Царьград12:29

Составлен рейтинг самых опасных российских военных кораблей

Известия12:10

National Interest составил список «самых смертоносных» кораблей России

Московский Комсомолец11:17

National Interest назвал «самые смертоносные» российские боевые корабли

РИА Новости11:05

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

Российская газета10:40

National Interest составил список из пяти самых опасных военных кораблей России

Газета.Ru09:32
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
Армия и оружие

В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки

Обновлено в 23:26
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель лёгкого класса «Рокот» с блоком военных спутников.
Обновлено в 23:26
Армия и оружие

Новая ЗРС С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 зенитного полка Восточного военного округа (ВВО) в пятницу заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае.
Обновлено в 22:39
Армия и оружие

ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой

Обновлено в 23:27
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в САР.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие

В Минобороны показали, как будет выглядеть Центральный музей ВКС

Министерство обороны России опубликовало проектные изображения, где представлен внешний вид будущего Центрального музея ВКС в парке «Патриот».
Обновлено в 23:22
Армия и оружие

Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Сирии в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие

ЛНР: диверсанты ВСУ подорвались на собственном минном поле в Донбассе

Обновлено в 23:24
Армия и оружие

Госдеп задумался о продаже Польше 20 ракетных систем на $655 млн

"Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования", - говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 22:55
Армия и оружие

СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков

В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях

Обновлено в 23:26
Армия и оружие

Сирия: Полянский заявил об улучшении гуманитарной ситуации в стране

Гуманитарная ситуация в Сирии улучшилась из-за стабилизации ситуации на большей части территории страны.
Обновлено в 23:01
Армия и оружие

США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд

Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Минобороны поддержит съёмки фильма о подвиге брига «Меркурий»

Министерство обороны России поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, пишет «Царьград».
Обновлено в 15:35
Армия и оружие

Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями

Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.
Обновлено в 14:24
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