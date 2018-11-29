В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей. По мнению Марка Эпископоса (Mark Episkopos), автора статьи в The National Interest, Россия модернизирует свой флот в связи с обострением ситуации на Балтике и в Азовском море.

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

Армия и оружие Армия и оружие Армия обороны Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолете

Армия и оружие Армия и оружие Террористы готовят еще одну провокацию с химоружием в Идлибе Ранее Россия предупреждала о готовящейся провокации с применением химоружия боевиками, которым доставить отравляющие вещества помогла организация «Белые каски».

Армия и оружие Армия и оружие Истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ РФ В Минобороны рассказали, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о пресечении попытки диверсантов проникнуть в республику Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики пресекла попытку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию ЛНР, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.

Армия и оружие Армия и оружие С-400 полностью закрыли небо над Крымом Системы противовоздушной обороны полностью закрыли небо над Крымом.

Армия и оружие Армия и оружие СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны поддержит съёмки фильма о подвиге брига «Меркурий» Министерство обороны России поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, пишет «Царьград».

Армия и оружие Армия и оружие Главком ВМС Украины заявил об «уязвимости на морском направлении» Ворнченко процитировал договор между Украиной и Россией, а также конвенцию ООН по морскому праву, заявив, что украинские корабли имели право свободно пройти через Керченский пролив.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны показали, как будет выглядеть Центральный музей ВКС Министерство обороны России опубликовало проектные изображения, где представлен внешний вид будущего Центрального музея ВКС в парке «Патриот».

Армия и оружие Армия и оружие США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд

Армия и оружие Армия и оружие ООН ожидает разрешения на доставку помощи в лагерь «Рукбан» в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Саудовская Аравия закупит у США комплексы ПРО на 15 млрд долларов Саудовская Аравия и США подписали межправительственное соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны THAAD на сумму в 15 миллиардов долларов.

Армия и оружие Армия и оружие Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях