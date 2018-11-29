Армия и оружие

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США
Российская газета
10:40

В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей. По мнению Марка Эпископоса (Mark Episkopos), автора статьи в The National Interest, Россия модернизирует свой флот в связи с обострением ситуации на Балтике и в Азовском море.
Российская газета10:40

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The National Interest назвал пять «смертоносных» кораблей России

RT на русском19:47

В США назвали пять смертоносных кораблей ВМФ России

Lenta.ru17:28

Составлен рейтинг самых опасных российских военных кораблей

Известия12:10

National Interest составил список «самых смертоносных» кораблей России

Московский Комсомолец11:17

National Interest назвал «самые смертоносные» российские боевые корабли

РИА Новости11:05

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

Российская газета10:40

National Interest составил список из пяти самых опасных военных кораблей России

Газета.Ru09:32
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО

Обновлено в 21:57
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Обновлено в 21:54
Армия и оружие

Новая ЗРС С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 зенитного полка Восточного военного округа (ВВО) в пятницу заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае.
Обновлено в 21:51
Армия и оружие

ВВС Бельгии сообщили о перехвате российских Су-27 над Балтикой

Министерство обороны Бельгии проинформировало о перехвате российских Су-27 над Балтийским морем. Об этом сообщается в твиттере ведомства.
Обновлено в 21:58
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в САР.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие

Минобороны показало, как будет выглядеть музей ВКС РФ

Центральный музей Военно-космических сил России, который создается в парке «Патриот», даст возможность наглядно изучить развитие отечественной авиации, сообщили в министерстве обороны РФ.
Обновлено в 21:55
Армия и оружие

Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Сирии в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие

В ЛНР пресекли попытку диверсантов проникнуть на территорию республики

Обновлено в 19:20
Армия и оружие

СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков

В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины объяснил провокацию в Керченском проливе

Украина отправила в Керченский пролив военные корабли для того, чтобы «показать свое лицо».
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Минобороны поддержит съёмки фильма о подвиге брига «Меркурий»

Министерство обороны России поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, пишет «Царьград».
Обновлено в 15:35
Армия и оружие

США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд

Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями

Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Пакистан отказался от закупок украинских боевых модулей

Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Слушатели и курсанты академии ВКО в Твери учатся отражать воздушные атаки

Сегодня в академии Военно-космической обороны имени Жукова впервые в подготовке специалистов для радиотехнических войск прошли совместные командно-штабные учения слушателей основного факультета и курсантов выпускного курса.
Обновлено в 12:16
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