Армия и оружие
В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей. По мнению Марка Эпископоса (Mark Episkopos), автора статьи в The National Interest, Россия модернизирует свой флот в связи с обострением ситуации на Балтике и в Азовском море.
Российская газета10:40
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Армия и оружие
Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО
Обновлено в 21:57
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Обновлено в 21:54
Армия и оружие
Новая ЗРС С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае
Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 зенитного полка Восточного военного округа (ВВО) в пятницу заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае.
Обновлено в 21:51
Армия и оружие
ВВС Бельгии сообщили о перехвате российских Су-27 над Балтикой
Министерство обороны Бельгии проинформировало о перехвате российских Су-27 над Балтийским морем. Об этом сообщается в твиттере ведомства.
Обновлено в 21:58
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии
Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в САР.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Минобороны показало, как будет выглядеть музей ВКС РФ
Центральный музей Военно-космических сил России, который создается в парке «Патриот», даст возможность наглядно изучить развитие отечественной авиации, сообщили в министерстве обороны РФ.
Обновлено в 21:55
Армия и оружие
Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Сирии в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие
В ЛНР пресекли попытку диверсантов проникнуть на территорию республики
Обновлено в 19:20
Армия и оружие
СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков
В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины объяснил провокацию в Керченском проливе
Украина отправила в Керченский пролив военные корабли для того, чтобы «показать свое лицо».
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Минобороны поддержит съёмки фильма о подвиге брига «Меркурий»
Министерство обороны России поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, пишет «Царьград».
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями
Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Пакистан отказался от закупок украинских боевых модулей
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Слушатели и курсанты академии ВКО в Твери учатся отражать воздушные атаки
Сегодня в академии Военно-космической обороны имени Жукова впервые в подготовке специалистов для радиотехнических войск прошли совместные командно-штабные учения слушателей основного факультета и курсантов выпускного курса.
Обновлено в 12:16