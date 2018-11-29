Армия и оружие
В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей. По мнению Марка Эпископоса (Mark Episkopos), автора статьи в The National Interest, Россия модернизирует свой флот в связи с обострением ситуации на Балтике и в Азовском море.
Российская газета10:40
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Армия и оружие
Армия обороны Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолете
Обновлено в 20:30
Армия и оружие
Истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ РФ
В Минобороны рассказали, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие
Террористы готовят еще одну провокацию с химоружием в Идлибе
Ранее Россия предупреждала о готовящейся провокации с применением химоружия боевиками, которым доставить отравляющие вещества помогла организация «Белые каски».
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Сирии в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 20:29
Армия и оружие
В ЛНР пресекли попытку диверсантов проникнуть на территорию республики
Обновлено в 19:20
Армия и оружие
С-400 полностью закрыли небо над Крымом
Системы противовоздушной обороны полностью закрыли небо над Крымом.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков
В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины объяснил провокацию в Керченском проливе
Украина отправила в Керченский пролив военные корабли для того, чтобы «показать свое лицо».
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Минобороны поддержит съёмки фильма о подвиге брига «Меркурий»
Министерство обороны России поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, пишет «Царьград».
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями
Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Пакистан отказался от закупок украинских боевых модулей
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
В Минобороны показали, как будет выглядеть Центральный музей ВКС
Министерство обороны России опубликовало проектные изображения, где представлен внешний вид будущего Центрального музея ВКС в парке «Патриот».
Обновлено в 17:41
Армия и оружие
В сенате США призвали Турцию выбрать между С-400 и F-35
Председатель комитета по вооруженным силам сената США Джеймс Инхоф заявил, что правительство Турции должно выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставке от США истребителей F-35.
Обновлено в 20:00