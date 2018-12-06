Спорт
Пять россиянок выступят в финале юниорского Гран-при в Ванкувере
Пять россиянок выступят в финале юниорского Гран-при в ВанкувереГазета.Ru06 декабря в 08:25
Пять россиянок и единственная кореянка разыграют медали в финале юниорского Гран-при в Ванкувере в женском одиночном катании. Главной фавориткой соревнований является подопечная Этери Тутберидзе Александра Трусова, имеющая самую сложную программу в мире среди всех фигуристок, включая взрослых.
Газета.Ru06 декабря в 08:25
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Фигуристы Шевченко и Еременко в восторге от победы в финале юниорского Гран-при в Канаде
ТАСС07 декабря в 22:33
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