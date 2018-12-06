Пять россиянок и единственная кореянка разыграют медали в финале юниорского Гран-при в Ванкувере в женском одиночном катании. Главной фавориткой соревнований является подопечная Этери Тутберидзе Александра Трусова, имеющая самую сложную программу в мире среди всех фигуристок, включая взрослых.

Пять россиянок выступят в финале юниорского Гран-при в Ванкувере

Спорт Спорт Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере

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