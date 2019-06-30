Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН. Претензии компаний и пути решения проблем изложены в подготовленной ими записке, пишут 1 июля «Ведомости».

Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»

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