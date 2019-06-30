Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»REGNUM 06:03
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН. Претензии компаний и пути решения проблем изложены в подготовленной ими записке, пишут 1 июля «Ведомости».
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Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Политика
Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе
Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Гонконге началась новая волна протеста
Обновлено в 08:31
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол
Гендиректор «Локомотива» прокомментировал открытое письмо болельщиков
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал открытое письмо фанатов к председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову, сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге
В Санкт-Петербурге 26 человек отравились шаурмой в кафе.
Обновлено в 07:40
Политика
Глава СНБО Украины высказался против визового режима с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.
Обновлено в 06:46
Общество
Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное
Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Обновлено в 09:02
Политика
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский мог бы стать региональным языком в Донбассе.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Экономика
Титов назвал дело «Рольфа» характерным для российских компаний
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф».
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе
Обновлено в 03:13
Интернет
Cервис «Лаборатории Касперского» стал блокировать запрещённые сайты
Доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора начал ограничивать VPN-сервис Kaspersky Secure Connection.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей
Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые в истории
Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, впервые превысил отметку в 2800 пунктов и продолжает обновлять исторические максимумы.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в одну колонию
Обновлено 28 июня в 08:21
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения
Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения Мнения пользователей социальной сети по поводу внешнего вида Утяшевой разделились.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове
Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал сообщения о дороговизне отдыха в Крыму по сравнению с заграничными курортами "вбросами" и призвал не верить им.
Обновлено в 08:14
Здоровье
Москвичка отсудила у стоматологов более 2 миллионов рублей
Пациентка частной стоматологической клиники в Москве отсудила у врачей более 2 миллионов рублей за плохую работу.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Новейший ЗРК «Сосна» модернизируют
Зенитный ракетный комплекс "Сосна" получит новые боеприпасы и шасси.
Обновлено в 07:30
Хоккей
«Торонто» обменяет Зайцева в «Оттаву»
Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер, в связи с этим руководство «Торонто» приняло решение обменять 27-летнего российского хоккеиста в «Оттаву Сенаторз» на защитника Коди Сеси.
Обновлено в 03:05
Гаджеты
Google работает над аналогом AirDrop для Android
Функция Android Beam, которая использует технологию NFC для передачи файлов между смартфонами на базе Android, будет удалена в Android Q. На смену этой функции придёт новая, которая в настоящее время тестируется разработчиками Google и называется Fast Share.
Обновлено в 08:18
Кино
В игровом ремейке «Мулан» дракона заменят на феникса
Постановкой игровой версии занимается Ники Каро.
Обновлено в 06:47