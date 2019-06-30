Технологии

Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»REGNUM 06:03

Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН. Претензии компаний и пути решения проблем изложены в подготовленной ими записке, пишут 1 июля «Ведомости».
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Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»

Ведомостивчера в 16:51

Пять крупных компаний обвинили «Яндекс» в нарушении закона

Газета.Ru06:33

Пять онлайн-сервисов требуют от «Яндекса» доступ ко всем формам поисковой выдачи

Коммерсантъ02:43

Сразу 5 крупных сервисов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам

Говорит Москва03:54

Avito, ЦИАН и еще три сервиса пожаловались на «колдунщиков» «Яндекса»

Интерфакс04:14

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

РБК02:40

Пять онлайн-сервисов, в том числе Авито и ЦИАН обвинили Яндекс в нарушении закона о конкуренции

Эхо Москвы07:32
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Политика

Аксёнов пообещал показать миру данные о нанесённом Киевом ущербе Крыму

Обновлено в 08:23
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

Обновлено в 08:24
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Политика

Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе

Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Гонконге началась новая волна протеста

Обновлено в 08:31
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол

Гендиректор «Локомотива» прокомментировал открытое письмо болельщиков

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал открытое письмо фанатов к председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову, сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге

В Санкт-Петербурге 26 человек отравились шаурмой в кафе.
Обновлено в 07:40
Политика

Глава СНБО Украины высказался против визового режима с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.
Обновлено в 06:46
Общество

Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Обновлено в 09:02
Политика

Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский мог бы стать региональным языком в Донбассе.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Экономика

Титов назвал дело «Рольфа» характерным для российских компаний

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф».
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Интернет

Cервис «Лаборатории Касперского» стал блокировать запрещённые сайты

Доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора начал ограничивать VPN-сервис Kaspersky Secure Connection.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей

Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Финансы

Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые в истории

Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, впервые превысил отметку в 2800 пунктов и продолжает обновлять исторические максимумы.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в одну колонию

Обновлено 28 июня в 08:21
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения

Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения Мнения пользователей социальной сети по поводу внешнего вида Утяшевой разделились.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал сообщения о дороговизне отдыха в Крыму по сравнению с заграничными курортами "вбросами" и призвал не верить им.
Обновлено в 08:14
Здоровье

Москвичка отсудила у стоматологов более 2 миллионов рублей

Пациентка частной стоматологической клиники в Москве отсудила у врачей более 2 миллионов рублей за плохую работу.
Обновлено в 08:59
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Новейший ЗРК «Сосна» модернизируют

Зенитный ракетный комплекс "Сосна" получит новые боеприпасы и шасси.
Обновлено в 07:30
Хоккей

«Торонто» обменяет Зайцева в «Оттаву»

Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер, в связи с этим руководство «Торонто» приняло решение обменять 27-летнего российского хоккеиста в «Оттаву Сенаторз» на защитника Коди Сеси.
Обновлено в 03:05
Гаджеты

Google работает над аналогом AirDrop для Android

Функция Android Beam, которая использует технологию NFC для передачи файлов между смартфонами на базе Android, будет удалена в Android Q. На смену этой функции придёт новая, которая в настоящее время тестируется разработчиками Google и называется Fast Share.
Обновлено в 08:18
Кино

В игровом ремейке «Мулан» дракона заменят на феникса

Постановкой игровой версии занимается Ники Каро.
Обновлено в 06:47
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