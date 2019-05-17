Пять президентов подтвердили участие в инаугурации ЗеленскогоИзвестия 13:45

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая. Она уточнила, что свои визиты подтвердили президенты Литвы, Латвии, Грузии, Эстонии и Венгрии.

Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского

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