Политика

Партия Зеленского набирает почти 42% голосов на выборах в РадуТАСС 22:04

Пропрезидентская партия "Слуга народа" после обработки 20,75% протоколов набирает 41,98% голосов на внеочередных выборах в Верховную раду Украины. По партийным спискам в парламент проходят пять партий, сообщается на сайте ЦИК.
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