Экономика
Пять новых налогов предлагают ввести в РоссииЖивая Кубань вчера в 03:03
В кодекс планируется внести пять новых глав - об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе. Так Минфин выполняет давнее обещание провести кодификацию неналоговых платежей.
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Армия и оружие
Государственные испытания Ил-112В планируют начать в 2019 году
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
В Академии Можайского в Петербурге прогремел взрыв
Обновлено вчера в 07:07
Политика
Грушко пообещал симметричный ответ на программы вооружения Европы
Принятие Вашингтоном новой стратегии размывает грань между национальным конфликтом и конфликтом с применением ядерного оружия, отметил дипломат.
Обновлено в 04:45
Политика
Росавиация приземлила подержанные самолеты
В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.
Обновлено вчера в 18:48
Футбол
Экс-главный тренер «Зенита» может возглавить «Вольфсбург»
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить немецкий «Вольфсбург».
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Закон о хостелах решили вводить с 1 октября
Решено, что закон вступит в силу с 1 октября этого года - с учетом этой даты закон и будет вынесен на "пленарку".
Обновлено в 04:33
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума
С 1 апреля размер выплат вырос на 2%, что было запланировано в соответствии с увеличением прожиточного минимума.
Обновлено 01 апреля в 08:41
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Китаянка с вирусом проникла в резиденцию Трампа
Гражданка Китая с четырьмя телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа во Флориде, пишет The New York Times.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R
Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие
США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон обвиняет Тегеран в гибели 608 американских военных в ходе войны в Ираке.
Обновлено вчера в 15:25
Энергетика
Китай построит самый большой танкер в мире для транспортировки СПГ
Судостроительная компания из Шанхая Hudong-Zhonghua построит танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), который станет крупнейшим в мире судном своего класса.
Обновлено в 02:46
Общество
В России выросла средняя зарплата
Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.
Обновлено в 03:51
Авто
Семья депутата Валерия Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа»
Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга намерена отобрать у Горьковского автозавода бренд "Победа", следует из определения суда по интеллектуальным правам, который 22 апреля начнет рассматривать иск компании "Хартунг".
Обновлено в 03:22
Политика
Правительство Украины запретило нерегулярные рейсы в Россию
Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел запрет на совершение нерегулярных рейсов между Украиной и РФ за исключением полетов, необходимых для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК.
Обновлено в 05:21
Политика
В ООН признали права РФ на ряд территорий арктического шельфа
Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки подтвердила принадлежность территорий по заявке РФ на шельф в Арктике.
Обновлено в 05:07
Финансы
ЦБ купил валюту для Минфина на 18,3 млрд рублей
Минфин с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 310 млрд рублей, ежедневный объем покупки валюты составит 15,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 03:28
Политика
Президент Алжира ушел в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:06
Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Обновлено вчера в 14:11
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Авто
Ford представил новое поколение кроссовера Kuga
Компания Ford представила новое поколение кроссовера Kuga, которое выйдет на европейский рынок в 2019 году.
Обновлено в 03:35
Интернет
Google убила социальную сеть Google+ и почтовый сервис Inbox
Компания Google закрыла социальную сеть Google+ и почтовый сервис Inbox.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон подстроила свое знакомство с принцем Уильямом
До свадьбы принц Уильям и Кейт Миддлтон встречались около семи лет.
Обновлено в 02:37
Авто
Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России
В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено вчера в 05:43
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:29
Экономика
Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах
Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:21