Экономика

Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбаргоМосква 24 вчера в 12:13

Рассказываем об итогах пятилетки продэмбарго и о том, как изменились цены на продукты за это время. Активное импортозамещение По данным Минсельхоза, за последние пять лет Россия смогла серьезно снизить импорт продовольствия – с 43 миллиардов долларов в 2013 году до 29 миллиардов в 2018 году.
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с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении
 Минсельхоза РФ.
Коммерсантъ05 августа в 17:20

Подробнее о событии

ФРГ справилась с последствиями продуктового эмбарго РФ, но хочет его отмены – минсельхоз

Milknews.ru02:27

Пять лет в обед: как контрсанкции изменили российский аграрный сектор

РИА Новости01:00

Российские ретейлеры подвели итоги пятилетнего продэмбарго

Взгляд.рувчера в 01:48

Пять лет назад, 6 августа 2014-го года, президент Путин подписал указ о контрсанкциях

Эхо Москвывчера в 11:22

Производители оценили влияние пятилетнего продэмбарго

Rambler News Serviceвчера в 09:21

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели

Московский Комсомолецвчера в 12:31

Пятилетие продэмбарго. Итоги и векторы развития агропромышленного комплекса России

ТАСС05 августа в 17:16
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
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Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

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Обновлено в 03:45
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Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе

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Обновлено в 04:38
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

Обновлено в 03:47
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве

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Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Около тысячи военных в Бурятии подняли для тушения лесных пожаров

Обновлено в 05:31
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Прокуратура потребовала отобрать ребенка у участников акции 27 июля

Обновлено вчера в 06:16
Кино

Disney перезапустит культовые комедии «Один дома» и «Ночь в музее»

Запланированы, в частности, ремейки фильмов "Один дома" и "Ночь в музее", которые будут делаться для стримингового сервиса Disney+.
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Политика

На Украине потребовали смены мирового порядка

Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
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Армия и оружие

Киев привел в боеготовность резервные войска в Донбассе

Обновлено в 05:23
Политика

Детектив заявил о готовности обнародовать данные о крушении МН17

Обновлено в 05:08
Общество

ОЗИ: Мобильный интернет был отключен во время акции 3 августа по указанию столичных властей

Во время несогласованной с властями акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая прошла 3 августа, операторы отключили мобильный интернет.
Обновлено в 01:25
Происшествия

При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщили СМИ

При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

ДТП случилось неподалеку от города Аланья, когда группа туристов ехала в сафари-тур в каньон Сападере.
Обновлено в 04:02
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
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Росстат назвал основные причины незанятости граждан

Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
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Минздрав отнес Алтайский край к лидерам по заболеваемости ВИЧ

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Обновлено в 03:32
Политика

Генсек НАТО назвал причину присоединения Крыма к России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия была вынуждена присоединить к себе Крым из-за увеличения конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено вчера в 02:23
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

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Происшествия

Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве

Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие

20 лет назад произошло вторжение чеченских боевиков в Дагестан

Обновлено в 05:08
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Поликлинику не узнаем? Детские амбулатории Воронежа заработают по-новому

«Первая ласточка» уже есть – это детская поликлиника № 11 в Воронеже. Что именно там изменилось, рассказали и показали в самой поликлинике.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Пентагон ищет возможность защитить мобильные приложения сотрудников

Пентагон планирует работать над созданием защищённых мобильных приложений.
Обновлено в 00:59
Общество

Треть москвичей положительно отнеслись к протестным акциям

Относительное большинство москвичей (37%) отнеслись к протестным акциям в столице, связанным с предстоящими выборами в Мосгордуму, положительно, 27% – отрицательно и 30% – нейтрально.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие

США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя

Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов на авиабазе Арнольд (Теннесси) испытали мощнейший в своей истории гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД), созданный американской компанией Northrop Grumman, сообщает The Drive.
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Шоу-бизнес

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