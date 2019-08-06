с чего всё началось

Пять лет назад началась экономическая война между Европейским союзом и США с одной стороны и Россией - с другой. В ответ на присоединение Крыма Запад начал душить нашу страну санкциями. Москва со своей стороны решила ответь, ударив по продовольственному рынку ЕС и США.

Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции

Экономика МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть Как отмечается в докладе, в 2014–2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. «Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и [экономической] политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — говорится в документе.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Происшествия В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.

Технологии Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.

Политика «Новая газета» запустила петицию с требованием прекратить «дело 27 июля» Уголовное дело о массовых беспорядках: СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 30 июля, после того, как в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Происшествия В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Космос Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.

Политика Китай пообещал ответить на размещение ракет США Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

Политика Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о Крыме Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».

Энергетика Стоимость нефти марки Brent поднялась до $60,46 за баррель Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подросли на 1,09%, достигнув $60,46 за баррель.

Политика ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.

Общество Построившая «Титаник» компания не справилась с долгами Судостроительная компания Северной Ирландии Harland and Wolff из-за накопившихся долгов переходит под внешнее управление, а в числе возможных управляющих называются британская компания MJM Group и американская Flacks Group.

Экономика Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.

Гаджеты Xiaomi Mi Mix 4 с 45-ваттной зарядкой прошел сертификацию В документах CCC подтверждается ранее появившаяся информация о том, что смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Вт. Ранее директор по новой продукции Xiaomi Ван Тенг Томас (Wang Teng Thomas) подтвердил, что у Xiaomi Mi Mix 4 будет более быстрая зарядка, чем у Xiaomi Mi 9, который поддерживает 27-ваттную зарядку.

Общество Небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве 6 августа Воздух прогреется в Москве во вторник до 17 градусов, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Армия и оружие Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой» Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

Армия и оружие В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения первого боевого задания, сообщает Live Science.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.

Общество Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.

Баскетбол Артем Клименко пропустит чемпионат мира Центровой казанского УНИКСа Артем Клименко пропустит чемпионат мира, сообщают "Известия".

Футбол Косельни не хочет оставаться в «Арсенале» Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни не намерен оставаться в составе команды.

Политика Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».