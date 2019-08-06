Экономика

Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкцииГазета.Ru 01:39

Пять лет назад началась экономическая война между Европейским союзом и США с одной стороны и Россией - с другой. В ответ на присоединение Крыма Запад начал душить нашу страну санкциями. Москва со своей стороны решила ответь, ударив по продовольственному рынку ЕС и США.
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с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении
 Минсельхоза РФ.
Коммерсантъвчера в 17:20

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Российские ретейлеры подвели итоги пятилетнего продэмбарго

Взгляд.ру01:48

За последние 5 лет Россия сократила импорт продовольствия на треть - Минсельхоз

Milknews.ruвчера в 10:39

Пятилетие продэмбарго. Итоги и векторы развития агропромышленного комплекса России

ТАССвчера в 17:16

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

РИА Новостивчера в 11:55

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Российская газетавчера в 10:27

Российские ритейлеры подвели итоги пяти лет продэмбарго

ПРАЙМ01:08

Пять лет с эмбарго на продукты: мрачный прогноз для России

Московский Комсомолецвчера в 09:19
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Происшествия

В Минобороны назвали предварительную причину ЧП на складе под Ачинском

Обновлено в 01:05
Экономика

МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть

Как отмечается в докладе, в 2014–2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. «Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и [экономической] политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Технологии

Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital

Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

«Новая газета» запустила петицию с требованием прекратить «дело 27 июля»

Уголовное дело о массовых беспорядках: СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 30 июля, после того, как в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Космос

Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик

Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено вчера в 11:01
Политика

Китай пообещал ответить на размещение ракет США

Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».
Обновлено 04 августа в 12:18
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent поднялась до $60,46 за баррель

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подросли на 1,09%, достигнув $60,46 за баррель.
Обновлено в 01:48
Политика

ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

Построившая «Титаник» компания не справилась с долгами

Судостроительная компания Северной Ирландии Harland and Wolff из-за накопившихся долгов переходит под внешнее управление, а в числе возможных управляющих называются британская компания MJM Group и американская Flacks Group.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика

Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций

В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено вчера в 13:40
Гаджеты

Xiaomi Mi Mix 4 с 45-ваттной зарядкой прошел сертификацию

В документах CCC подтверждается ранее появившаяся информация о том, что смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Вт. Ранее директор по новой продукции Xiaomi Ван Тенг Томас (Wang Teng Thomas) подтвердил, что у Xiaomi Mi Mix 4 будет более быстрая зарядка, чем у Xiaomi Mi 9, который поддерживает 27-ваттную зарядку.
Обновлено в 01:57
Общество

Небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве 6 августа

Воздух прогреется в Москве во вторник до 17 градусов, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие

ВСУ обстреляли школу в Горловке

Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие

В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад

Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения первого боевого задания, сообщает Live Science.
Обновлено в 02:08
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

Обновлено вчера в 22:44
Общество

Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 15:03
Баскетбол

Артем Клименко пропустит чемпионат мира

Центровой казанского УНИКСа Артем Клименко пропустит чемпионат мира, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 20:20
Футбол

Косельни не хочет оставаться в «Арсенале»

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни не намерен оставаться в составе команды.
Обновлено вчера в 19:59
Политика

Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов

Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
Обновлено вчера в 12:11
Общество

В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года

В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
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