Пять лет назад, 17 июля 2014-го, над территорией Украины был сбит Boeing 777 "Малайзийских авиалиний". Лайнер упал в зоне боевых действий в Донбассе.

Пять лет крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе

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