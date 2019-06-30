Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисамРБК 02:40

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции. Соответствующую записку подготовили сайты объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов profi.ru, карты 2ГИС и онлайн-кинотеатр ivi, пишут «Ведомости».
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Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»

Ведомостивчера в 16:51

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

РБК02:40

Пять крупных компаний обвинили «Яндекс» в нарушении закона

Газета.Ru06:33

Сразу 5 крупных сервисов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам

Говорит Москва03:54

Avito, ЦИАН и еще три сервиса пожаловались на «колдунщиков» «Яндекса»

Интерфакс04:14

Пять онлайн-сервисов требуют от «Яндекса» доступ ко всем формам поисковой выдачи

Коммерсантъ02:43

Пять онлайн-сервисов, в том числе Авито и ЦИАН обвинили Яндекс в нарушении закона о конкуренции

Эхо Москвы07:32
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Происшествия

7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области

7 человек погибли, судьба 9 неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Суд вынес приговор обвиняемым по делу о взрыве газа в Волгограде

В результате концентрации бытового газа произошёл взрыв и последующее обрушение 3-го подъезда дома №60 по проспекту Университетский, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 11:30
Футбол

Баринов: «Не зацикливаемся на двух поражениях в матчах за суперкубок»

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов дал комментарий по поводу будущего матча за суперкубок России.
Обновлено в 11:53
Общество

СМИ узнали о гонораре Катамадзе за прошлогоднее выступление в Самаре

По данным телеканала, в сентябре прошлого года артистка выступила в Самаре на Дне города.
Обновлено в 10:50
Кино

Официальный постер и первые изображения героев «Ведьмака» от Netflix

Обновлено в 10:37
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной

Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Игры

В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити

Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
Обновлено в 02:06
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:14
Политика

Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.
Обновлено в 11:17
Политика

Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы ЕК

Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы Европейской комиссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам после объявления перерыва в работе саммита глав ЕС.
Обновлено в 08:37
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены Lada Granta и Lada Vesta

Как пишет «Лада онлайн», цены выросли на пять тысяч рублей. Остальные автомобили предлагаются по прежней стоимости.
Обновлено в 05:24
Финансы

Долги россиян переходят за критический уровень, сообщил Минфин

Тревогу забили даже в Минфине: долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень.
Обновлено в 10:31
Наука

На Земле резко выросла скорость вымирания насекомых

Обновлено в 12:10
Армия и оружие

ВВС США нанесли удар по боевикам «Аль-Каиды» в Сирии

Центральное командования ВС США (СЕНТКОМ) заявило о нанесении авиаудара по позициям боевиков на северо-западе Сирии.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Черногория выдала России главу банка «Тройка»

Черногория выдала России руководителя банка «Тройка» Сергея Ильина, который обвиняется в растрате в особо крупном размере, об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

Американские эксперты предрекли России проблемы с набором призывников

Вооруженные силы России ближе к 2024 году столкнутся с трудностями при наборе призывников из-за демографической ямы, но смогут преодолеть их, прогнозирует авторитетный исследовательский центр RAND (США).
Обновлено в 04:52
Футбол

Самарджич покинул «Крылья Советов»

«Крылья Советов» объявили о расставании с защитником Миралом Самарджичем.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба

"С 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ", - говорится в официальном сообщении СК России.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Политика

ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Общество

«Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области

Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Израиль исчезнет в течение получаса, если США решат ударить по Ирану.
Обновлено в 11:55
Здоровье

Москвичка отсудила у стоматологов более 2 млн рублей

В Москве пациентка частной стоматологической клиники обвинила медиков в плохой работе и отсудила у них более двух миллионов рублей.
Обновлено в 11:21
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.
Обновлено в 11:16
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