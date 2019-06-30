Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции. Соответствующую записку подготовили сайты объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов profi.ru, карты 2ГИС и онлайн-кинотеатр ivi, пишут «Ведомости».

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

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