В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата. В пятерку лучших входят лидирующий «Краснодар», а также «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит». Программа седьмого тура чемпионата России завершится 26 августа между «Уралом» и «Сочи», начало — 18:00 мск.

Происшествия Бывший страховщик полицейских подал иск к МВД на 611,9 млн рублей ООО "Центральное общество" (ранее "Центральное страховое общество", ЦСО) подало в Арбитражный суд Москвы иск к МВД на 611,9 млн рублей, говорится в материалах суда.

Здоровье Около 139 тыс. жителей КЧР прошли медосмотр в 2019 году С начала года осмотры уже прошли 139 тыс. человек, 90 тыс. из которых составляют жители старшего возраста.

Экономика Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Политика Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8 Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.

Политика Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.

Политика Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.

Происшествия Неизвестные открыли стрельбу по прохожим в шведском городе Мальме В шведском городе Мальме неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице. Троих пострадавших госпитализировали.

Шоу-бизнес 44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.

Армия и оружие В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.

Космос Ускоритель частиц смоделировал столкновение нейтронных звезд Как оказалось, некоторые условия в столкновениях тяжелых ионов, а именно плотности и температуры аналогичны тем, что в столкновениях нейтронных звезд.

Здоровье В Тюменской области ввели карантин из-за опасного заболевания В селе Новоселезнёво Казанского района Тюменской области ввели карантин из-за вспышки заразного узелкового дерматита – заболевания, которое смертельно опасно для коров.

Общество Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.

Экономика МФО продолжают кредитовать граждан и вне реестра МФО продолжают кредитовать граждан и вне реестра Почти 15% исключенных из реестра ЦБ микрофинансовых организаций (МФО) продолжают выдавать гражданам займы.

Происшествия Врачи тюменской больницы отказали в помощи пациентке с отеком легких Согласно информации региональных СМИ, в воскресенье доктора одной из тюменских больниц отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что до окончания их смены оставалось несколько минут.

Политика Макрон подарил лидерам G7 часы из переработанного пластика Президент Франции Эммануэль Макрон подарил лидерам стран «Большой семёрки» наручные часы, сделанные из переработанного пластика, который был собран в океанах.

Происшествия Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.

Футбол УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага» Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой рассудит ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и португальской «Брагой».

Политика В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Футбол ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов.

Авто Porsche показала интерьер своего первого электромобиля 4 сентября Porsche представит свой первый электромобиль - модель Taycan.

Футбол Мбаппе выбыл на четыре недели из-за травмы бедра Форвард получил травму в матче 3-го тура лиги 1 против «Тулузы» (4:0) и покинул поле в середине второго тайма.

Политика Песков: с заявлением архангельского врача о радиации разберутся органы Заявление хирурга больницы в Архангельской области, который пожаловался на то, что врачей не предупредилип о радиации после взрыва на военном полигоне, проверят компетентные органы.

Политика Меркель: «нормандская четверка» пройдет в Париже По мнению Меркель следующая встреча в «нормандском формате» должна пройти в Париже, так как предыдущий саммит прошел в Берлине.

Космос Двигатель для многоразовых ракет решено разработать в России Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя «Вихрь» для многоразовой ракеты «Крыло-СВ», рассказал советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.