Футбол

Матч ТВМатч ТВПять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков

Краснодар — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 24 августа
Стадион «Краснодар»
5′
Гжегож Крыховяк
38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
42′
Тонни Триндаде де Вильена
46′
55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
71′
72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
75′
83′
Брайан Идову
84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата. В пятерку лучших входят лидирующий «Краснодар», а также «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит». Программа седьмого тура чемпионата России завершится 26 августа между «Уралом» и «Сочи», начало — 18:00 мск.
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