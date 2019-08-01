В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата. В пятерку лучших входят лидирующий «Краснодар», а также «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит». Программа седьмого тура чемпионата России завершится 26 августа между «Уралом» и «Сочи», начало — 18:00 мск.

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