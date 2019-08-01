Футбол
Матч ТВПять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
|5′
Гжегож Крыховяк
|38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
|42′
Тонни Триндаде де Вильена
|46′
|55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
|56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
|68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
|71′
|72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
|75′
|83′
Брайан Идову
|84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Краснодар
|Вратарь
39
|Защитник
3
5
98
|Полузащитник
10
14
89
|Нападающий
93
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
2
3
5
14
27
|Полузащитник
6
7
|Нападающий
17
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата. В пятерку лучших входят лидирующий «Краснодар», а также «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит». Программа седьмого тура чемпионата России завершится 26 августа между «Уралом» и «Сочи», начало — 18:00 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Технологии
Роскомнадзор разъяснил, какие сайты считаются российскими
Роскомнадзор определил, какие домены входят в российскую национальную доменную зону. Они указаны в специальном приказе Роскомнадзора.
Ferra 10:31
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
Общество
Умер старейший подводник России
На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Ugpressa.ru 05:07
Общество
Покрас Лампас согласился убрать граффити в виде креста в Екатеринбурге
Художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) и организаторы фестиваля уличной живописи Stenograffia решили убрать граффити в виде креста с площади в Екатеринбурге.
РБК 10:43
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Футбол
«Чемпионат»: «Зенит» пытался купить защитника «Селтика» Айера
По информации «Чемпионата», «Зенит» вел переговоры по приобретению норвежского защитника «Селтика» Кристоффера Айера.
Бомбардир.ру 10:48
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".
Интерфакс 09:38
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Вечерняя Москва 08:01
Футбол
Слуцкий продемонстрировал сыну, как нужно читать рэп
Сын Леонида Слуцкого Дмитрий является рэп-исполнителем, который выступает под псевдонимом Leweight.
RT на русском 10:12
Кино
Глава студии Marvel прокомментировал ситуацию с Человеком-пауком
Глава студии Marvel Кевин Файги впервые прокомментировал ситуацию с Человеком-пауком, а исполнитель этой роли Том Холланд в общих чертах обрисовал дальнейшие перспективы.
Kinonews.ru вчера в 06:03
Наука
Ученые рассказали, какая еда усугубляет развитие рака
Ученые из Массачусетского университета выяснили, что жареная на растительном масле еда способствует развитию раковых опухолей в кишечнике.
РИА Новости 08:58
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Политика
Порошенко вознамерился поднять над Донецком флаг Украины
Бывший президент Незалежной Украины Петр Порошенко поздравил Донецк с Днем города и пожелал, чтобы над городом взвились украинские флаги.
ИнфоСМИ 04:29
Футбол
Черчесов: мыслей вызвать Соболева в сборную России не было
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сказал, что у него не было мыслей вызывать в состав национальной команды нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, так как его время еще не пришло.
РИА Новости 08:20
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Известия 24 августа в 15:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны
Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.
Газета.Ru 03:55
Футбол
«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн
Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Культура
Выставка к 100-летию российского цирка откроется в Москве
Вечерняя Москва 09:59