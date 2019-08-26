В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата. В пятерку лучших входят лидирующий «Краснодар», а также «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит». Программа седьмого тура чемпионата России завершится 26 августа между «Уралом» и «Сочи», начало — 18:00 мск.

Политика Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.

Происшествия Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.

Космос Экипаж «Союза МС-13» перестыковался к другому модулю МКС Стыковка проводилась в ручном режиме. За маневр отвечал командир корабля Александр Скворцов.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.

Общество Пользователи Сети назвали платье Меланьи Трамп костюмом клоуна Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.

Технологии Гостям авиасалона покажут опытные образцы самолетов Посетители авиасалона могут увидеть опытные образцы этого воздушного судна, принимающие участие в программе сертификационных испытаний.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.

Происшествия В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе Управление воздушными гражданскими перевозками (УВГП) Чехии начало расследование инцидента, заявил в понедельник, 16 августа, представитель ведомства Витезслав Гезки.

Общество В Росгвардии изучат законопроект об идентификации сотрудников Росгвардия ознакомится с законопроектом о внешней идентификации ее сотрудников в общественных местах при выполнении ими профессиональных обязательств.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан Открывая совещание по экономическим вопросам, президент России заявил, что несмотря на то, что инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, а также несмотря на рост зарплат, реальные доходы людей растут медленно, и это вызывает беспокойство.

Технологии Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.

Энергетика Росстат отметил снижение цен производителей на бензин В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.

Экономика Андрей Мельников назначен и.о. директора департамента международного сотрудничества ЦБ Директор департамента международного сотрудничества Банка России Сергей Клинков покидает свой пост 30 августа, исполняющим обязанности назначен его заместитель Андрей Мельников, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Экономика Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

Авто Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.

Авто В интернете вспомнили про полноприводную «Волгу» Доподлинно известно, и даже сохранились фотографии, что одна из полноприводных ГАЗ-24-95 обслуживала самого Брежнева, который был большим любителем охоты и отдыха на природе.

Происшествия Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Экономика Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян Ранее эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития выяснили, что в России по специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работают 56,8%. Исследование показало, что только 11% респондентов имеют высококачественное образование, а 34% — образование, которое можно оценить выше среднего.

Музыка Названы наставники нового сезона шоу «Голос» Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.

Космос Полиция просит местных жителей покинуть дома на время тестирования SpaceX Starhopper Даже если жители не захотят покидать местечко, полиция настаивает на том, чтобы они находились за пределами какого-либо здания или сооружения во время проведения теста во избежание травм из-за разбитых окон или возможных разрушений.

Здоровье В инфекционной больнице Севастополя не осталось свободных мест В севастопольской инфекционной больнице не осталось свободных мест, все койки заполнены пациентам.

Общество Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.