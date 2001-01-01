Футбол
Пять клубов претендуют на Бен АрфаСпорт-Экспресс 18:46
"Бетис", "Леганес", "Эспаньол", "Боруссия" из Менхенгладбаха и "Айнтрахт" заинтересованы в полузащитнике Атеме Бен Арфа. 32-летний француз стал свободным агентом после истечения контракта с "Ренном".
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