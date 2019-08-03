Футбол

Пять клубов хотят арендовать «японского Месси» у «Реала»Спорт-Экспресс вчера в 21:43

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Новички "Реала" Такэфуса Кубо может покинуть команду уже этим летом. Как сообщает Marca, пять клубов, в том числе "Вальядолид", хотят арендовать 18-летнего японца, которого называют "японским Месси". В сезоне-2019 Кубо успел провести в чемпионате Японии 13 игр и забить 4 мяча.
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