Новички "Реала" Такэфуса Кубо может покинуть команду уже этим летом. Как сообщает Marca, пять клубов, в том числе "Вальядолид", хотят арендовать 18-летнего японца, которого называют "японским Месси". В сезоне-2019 Кубо успел провести в чемпионате Японии 13 игр и забить 4 мяча.

Пять клубов хотят арендовать «японского Месси» у «Реала»

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