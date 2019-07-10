с чего всё началось

В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным источников, британский корабль подвергся нападению с иранской стороны в то время, когда выходил из Персидского залива и собирался в Ормузский пролив.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать русский язык Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".

Наука В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.

Здоровье Эксперт рассказал, что мед отравившихся на Алтае пчел может попасть в продажу Риск попадания в продажу меда от отравившихся пчел существует, рассказал altapress.ru председатель Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан.

Экономика Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне «В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».

Финансы Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.

Космос Эволюция экзопланет: астрономы расширяют космическую шпаргалку Ученые смоделировали спектры земных экзопланет с различными поверхностными организмами, использующими хлорофилл.

Шоу-бизнес Роковую Дарью Мороз на новой фотографии сравнили с Марлен Дитрих Подписчики Дарьи отметили, что она невероятно красивая и стильная. В комментариях также мелькал вопрос, курит ли Мороз в реальной жизни.

Энергетика В Мексиканском заливе сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма Энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).

Недвижимость Новостройки в России подорожали за год на 11% В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Экономика Глава российского Disney перейдет на работу в Сбербанк «Сбербанк объявляет о назначении со 2 сентября 2019 года Марины Жигаловой-Озкан на должность старшего вице-президента, руководителя департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций», — сообщили в пресс-службе банка.

Здоровье Врачи рассказали, сколько шоколада можно есть в день Эксперты рассказали корреспонденту РИА «Новости», сколько шоколада можно употреблять каждый день без вреда для здоровья.

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Общество Эксперт: летом нужно есть побольше персиков и бананов В жаркую погоду рекомендуется есть побольше персиков и бананов, чтобы восполнить дефицит калия в организме из-за сильного потоотделения, рассказала РИА Новости начальник московского управления государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нина Зайцева.

Армия и оружие Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Происшествия Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Общество Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».

Политика Зеленский выгнал с совещания чиновника, назвав его разбойником Президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональной форме выгнал секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполь.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевидении Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии.

Общество На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

Шоу-бизнес Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном Супруга принца Гарри нарушила очередную негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.