Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкерГазета.Ru 20:57
В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным источников, британский корабль подвергся нападению с иранской стороны в то время, когда выходил из Персидского залива и собирался в Ормузский пролив.
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