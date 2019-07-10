с чего всё началось

Пять катеров, предположительно принадлежащих армии Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Им помешал фрегат военно-морского флота Соединенного Королевства, сопровождавший гражданское судно.

Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

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Происшествия Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

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Происшествия Замглавы ПФР задержан по делу о взятке Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".

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Политика Бюст Жукова восстановили в Харькове Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.

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Общество УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит внеплановую проверку в администрации Перми по выявлению возможных нарушений при выдаче субсидий СМИ, выделяемых для освещения информационной деятельности мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Кино Дэвид Финчер снимет фильм о сценаристе «Гражданина Кейна» Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, сообщает Screeenrant.

Происшествия В Италии выпал град размером с апельсин. Есть пострадавшие В Италии прошли проливные дожди с грозами, шквалистым ветром и градом. Отдельные градины достигали размера апельсина или яблока.

Происшествия В Москве задержали грабившую бутики брендовой одежды банду По данным МВД, задержанные - трое мужчин и три женщины - в несколько заходов вынесли из сетевого магазина более 100 единиц брендовой одежды.