Армия и оружие
Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов ИранаРоссийская газета вчера в 20:30
Пять катеров, предположительно принадлежащих армии Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Им помешал фрегат военно-морского флота Соединенного Королевства, сопровождавший гражданское судно.
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с чего всё началось
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в Минобороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.РИА Новости02:09
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом
Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Политика
Цхинвал возмущен картой Грузинской ССР на грузинском алкоголе
Посольство Южной Осетии в России выразило возмущение многочисленными фактами продажи алкогольной и иной продукции, произведенной в Грузии, с изображением карты Грузинской ССР - то есть с необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии.
Обновлено в 03:42
Спорт
С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Зеленский поручил армии усилить активность в Донбассе
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины
Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
На ликвидацию последствий стихии в Сибири направят 2,3 млрд рублей
Правительство РФ выделит 2,3 млрд рублей на ликвидацию последствий паводков в Иркутской области, сообщил 11 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке
По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Кино
Актриса «Очень странных дел» снимется в кинокомиксе Marvel
Обновлено в 05:08
Экономика
Кабмин расширяет полномочия трудовых инспекторов
Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.
Обновлено в 06:44
Общество
УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми
Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит внеплановую проверку в администрации Перми по выявлению возможных нарушений при выдаче субсидий СМИ, выделяемых для освещения информационной деятельности мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Кино
Дэвид Финчер снимет фильм о сценаристе «Гражданина Кейна»
Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, сообщает Screeenrant.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Италии выпал град размером с апельсин. Есть пострадавшие
В Италии прошли проливные дожди с грозами, шквалистым ветром и градом. Отдельные градины достигали размера апельсина или яблока.
Обновлено в 02:27
Технологии
«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях
Приложение занимается анализом розничных цен в крупнейших продуктовых сетях, пишут «Ведомости».
Обновлено в 00:59
Музыка
Дима Билан сыграл призрака в своем новом клипе
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
В Москве задержали грабившую бутики брендовой одежды банду
По данным МВД, задержанные - трое мужчин и три женщины - в несколько заходов вынесли из сетевого магазина более 100 единиц брендовой одежды.
Обновлено вчера в 23:05
Космос
Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению
Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.
Обновлено вчера в 12:38