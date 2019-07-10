Армия и оружие

Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов ИранаРоссийская газета вчера в 20:30

Пять катеров, предположительно принадлежащих армии Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Им помешал фрегат военно-морского флота Соединенного Королевства, сопровождавший гражданское судно.
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с чего всё началось
Ранее телеканал CNN
 со ссылкой на источник в Минобороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
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