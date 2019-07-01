Футбол

Пять футболистов покидают «Челси», в том числе ИгуаинСоветский спорт 05:30

Речь идет о вратарях Эдуардо и Роберте Грине, защитнике Гари Кэхилле, полузащитнике Кайле Скотте и форварде Гонсало Игуаине. Игуаин выступал в лондонском клубе на правах аренды и теперь вернется в «Ювентус». Грин решил завершить карьеру, а Кэхилл и голкиперы оказались не нужны клубу.
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Пять футболистов покидают «Челси», в том числе Игуаин

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Пять футболистов покинули «Челси»

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