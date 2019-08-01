Происшествия
Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в МосквеLenta.ru 07:29
Всего к совершению преступлений, как считает следствие, причастны более десяти человек, «принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы». 30 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках.
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В ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.
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