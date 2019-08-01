Происшествия
Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в МосквеLenta.ru 07:29
Всего к совершению преступлений, как считает следствие, причастны более десяти человек, «принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы». 30 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках.
Читать в источнике
Оценить171
В ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Общество
Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года
Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Вашингтон действительно занимается подготовкой бойцов группировки "Магавир Ас-Саура" в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции, возглавляемой США.
Обновлено в 07:49
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Наука
Найден новый способ замедлить старение
Стимуляция блуждающего нерва через ухо «перестраивает» вегетативную нервную систему у людей старше 55 лет, потенциально замедляя процесс старения.
Обновлено 30 июля в 03:03
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Политика
В МИД РФ допускают размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет в непосредственной близости от США.
Обновлено вчера в 10:22
Космос
Россия готовится к запуску модуля «Наука» к МКС
Россия начала подготовку к запуску к МКС нового многофункционального лабораторного модуля "Наука", заявили в Роскосмосе.
Обновлено в 07:44
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
«Рога вам идут»: Ксению Собчак раскритиковали за странную фотографию
Ксения Собчак опубликовала в Instagram сообщение, в котором рассуждала об успешных людях и том, как они достигают своих высот.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Общество
Конституционный суд встал на сторону дачников в споре с «Газпромом»
Владельцы дач, как правило, узнавали о таком соседстве только из исков. При этом суды обычно вставали на сторону бизнеса.
Обновлено в 07:51
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Игры
Вышел трейлер постапокалиптической игры Collapsed
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы
Обновлено в 07:30
Политика
Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус считает, что новый кабинет министров будет сформирован в первые дни работы нового парламента.
Обновлено в 05:45
Общество
В Финляндии начали штрафовать за езду на самокате
Обновлено в 01:37
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Хоккей
Овечкин отреагировал на критику России Панариным
Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал интервью российского хоккеиста Артемия Панарина.
Обновлено в 07:51
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Гаджеты
Новый вирус-вымогатель для Android атаковал любителей порно
Эксперты по информационной безопасности обнаружили новый вирус, вымогающий деньги у пользователей устройств на базе Android.
Обновлено в 05:43
Происшествия
На Урале вынесли приговор бросившей младенца в ящике на дороге матери
В Челябинской области суд признал виновной в причинении смерти по неосторожности 35-летнюю женщину, оставившую мертвого новорожденного в деревянном ящике на обочине дороге в селе Бердяуш.
Обновлено в 07:36
Общество
ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб
Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Политика
В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США
В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.
Обновлено в 06:16
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Власти Москвы в этом году вернутся к строительству станции метро "Суворовская" Кольцевой линии, замороженное ранее на несколько лет из-за сложности объекта.
Обновлено вчера в 14:27
Энергетика
«Северный поток-2» даст первый газ до Нового года
"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - сказал Зеле на пресс-конференции.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Помпео заявил о готовности США к переговорам с КНДР
США готовы к продолжению переговоров с Северной Кореей и сожалеют, что сторонам не удалось встретиться в Бангкоке на полях министерских встреч АСЕАН и диалоговых партнёров блока, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео на совместном брифинге с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем в пресс-центре АСЕАН.
Обновлено в 07:49
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37