Происшествия
Пять человек угодили в больницы после акции оппозиции в МосквеМосковский Комсомолец 04:48
Пять человек было госпитализировано в ходе оппозиционной акции, которая накануне прошла в Москве, заявили в департаменте здравоохранения столицы. Скорая помощь выезжала на вызовы, связанные с травмами, полученными на несанкционированном мероприятии, 12 раз.
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с чего всё началось
В департаменте уточнили, что из общего числа пять человек были госпитализированы в городские больницы.Интерфакс03:43
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