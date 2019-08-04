В департаменте уточнили, что из общего числа пять человек были госпитализированы в городские больницы.

с чего всё началось

Пять человек было госпитализировано в ходе оппозиционной акции, которая накануне прошла в Москве, заявили в департаменте здравоохранения столицы. Скорая помощь выезжала на вызовы, связанные с травмами, полученными на несанкционированном мероприятии, 12 раз.

Пять человек угодили в больницы после акции оппозиции в Москве

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