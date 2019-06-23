Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в ЗабайкальеREGNUM вчера в 23:51

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24». Предположительно, несправившийся с управлением водитель автомобиля Toyota Celsior выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с Toyota Camry.
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Первые десять камер видеофиксации установлены на федеральных трассах в Забайкалье

ГТРК Читавчера в 23:37

Число погибших в аварии на трассе между Читой и Арахлеем увеличилось до 5

Заб.Рувчера в 21:54

В Забайкалье пять человек погибли в ДТП

РИА Новостивчера в 22:58

Число жертв в результате ДТП в Забайкалье возросло до пяти

ТАССвчера в 22:49

Число погибших в результате ДТП в Забайкалье возросло до пяти

RT на русском00:12

Еще одна пострадавшая в ДТП с четырьмя погибшими скончалась в Забайкалье

Московский Комсомолец Читавчера в 21:40

Число погибших после ДТП на трассе между Читой и Арахлеем выросло до пяти

Чита.Рувчера в 20:05
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:02, Вашингтон
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Армия и оружие

Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором вертолёт Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено вчера в 17:26
Единоборства

Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Автоспорт

Леклер рассказал, в чем «Феррари» превосходит «Мерседес»

Обновлено вчера в 13:02
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек

Утром 23 июня в Приморском крае произошел еще один пожар — на этот раз во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:02
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия.
Обновлено вчера в 23:00
Путешествия

Что нужно знать туристам о запрете авиасообщения с Грузией

Президент России Владимир Путин подписал 21 июня указ о временном запрете на пассажирское авиасообщение с Грузией из-за акций протеста в этой стране.
Обновлено вчера в 05:18
Транспорт

Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено 21 июня в 19:45
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено вчера в 11:15
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл разочаровали поклонников своей сухостью

"С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям", — написали принц Уильям и Маркл.
Обновлено вчера в 21:28
Здоровье

Онколог рассказал о мерах по борьбе с раком в России

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Обновлено вчера в 07:24
Экономика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В Петербурге загорелось здание на площади в тысячу квадратных метров

Обновлено вчера в 22:19
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено вчера в 09:13
Политика

В «Росэлектронике» рассказали о перспективах сотрудничества с Белоруссией

Белоруссия предлагает РФ участвовать в конкурсах на поставку инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) для установки на пограничных пунктах пропуска, сообщил РИА Новости советник генерального директора холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) – руководитель проекта ИДК Константин Фурсиков.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Культура

Балет Большого театра отправился на гастроли в Австралию

Балет Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) отправился в субботу на гастроли в Австралию.
Обновлено вчера в 11:21
Армия и оружие

В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн

В ходе ежегодных акций протеста, которые пройдут возле базы Рамштайн в пятый раз подряд, планируется провести международный конгресс, фестиваль мира и демонстрацию, в течение недели активисты будут жить в полевом лагере, участники также намерены встать "живой цепью" вокруг авиабазы.
Обновлено в 00:09
Наука

Доказана возможность существования жизни в двумерных Вселенных

Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему законы физики так хорошо приспособлены для существования жизни.
Обновлено 21 июня в 05:39
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено 21 июня в 21:13
Армия и оружие

Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки против Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки для отключения иранских компьютерных систем, используемых для управления запуском ракет.
Обновлено вчера в 18:20
Спорт

Российские волейболисты обыграли сборную Болгарии в Лиге наций

Мужская сборная России провела второй матч четвертого этапа волейбольной Лиги наций в городе Куяба (Бразилия).
Обновлено вчера в 18:45
Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

Обновлено вчера в 10:30
Игры

Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo

Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено вчера в 04:29
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