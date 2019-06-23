Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в ЗабайкальеREGNUM вчера в 23:51

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24». Предположительно, несправившийся с управлением водитель автомобиля Toyota Celsior выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с Toyota Camry.
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Число жертв в результате ДТП в Забайкалье возросло до пяти

ТАССвчера в 22:49

Число погибших в результате ДТП в Забайкалье возросло до пяти

RT на русском00:12

В Забайкалье пять человек погибли в ДТП

РИА Новостивчера в 22:58

Первые десять камер видеофиксации установлены на федеральных трассах в Забайкалье

ГТРК Читавчера в 23:37

Число погибших в аварии на трассе между Читой и Арахлеем увеличилось до 5

Заб.Рувчера в 21:54

Еще одна пострадавшая в ДТП с четырьмя погибшими скончалась в Забайкалье

Московский Комсомолец Читавчера в 21:40

Число погибших после ДТП на трассе между Читой и Арахлеем выросло до пяти

Чита.Рувчера в 20:05
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 18:21
Политика

Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Обновлено в 00:41
Финансы

ЦБ провел тестовый сбор операционных данных банков

Банк России провел тестовый сбор операционных данных кредитных организаций, который планируется сделать обязательным с 2021 года.
Обновлено 21 июня в 15:02
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие

О риске ядерной войны предупредил National Interest

Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Футбол

Сборная Бразилии разгромила Перу на Кубке Америки и вышла в плей-офф

Обновлено в 00:02
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Здоровье

Диетолог рассказал, кому полезна вишня и поможет ли она похудеть

Последний помогает защитить мозг от старения, — подчеркнула врач-диетолог Екатерина Аружева.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек

Обновлено в 02:17
Происшествия

Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области

Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

В Екатеринбурге потушили пожар в цехе лакокрасочных материалов

Ранее сообщалось, что цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляла 600 квадратных метров, но позже увеличилась до 2,2 тысячи.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл разочаровали поклонников своей сухостью

"С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям", — написали принц Уильям и Маркл.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Шесть человек пострадали при столкновении катера с берегом под Тверью

По уточненным данным министерства здравоохранения Тверской области, четверо пострадавших - трое детей и взрослый - направлены в тверские учреждения здравоохранения вертолетом санавиации Ми-8.
Обновлено вчера в 17:31
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Транспорт

Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено 21 июня в 19:45
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию

Обновлено вчера в 10:09
Футбол

Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из французского "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:18
Авто

Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные подержанные иномарки в России.
Обновлено вчера в 17:25
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить ее отца

Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила освободить ее отца.
Обновлено вчера в 22:00
Единоборства

Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи – Лобов

Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи - Лобов Бывший чемпион мира в двух дивизионах Пол Малиньяджи готовится к бою на голых кулаках с ветераном UFC Артемом Лобовым.
Обновлено вчера в 05:45
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла

Обновлено в 01:18
Экономика

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено вчера в 08:39
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