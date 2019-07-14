Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии с автобусом в БашкирииИнтерфакс 13:36
По предварительным данным, пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ. Всего, по данным МЧС, в автобусе было 39 человек. По данным ведомства, пострадали пять человек.
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