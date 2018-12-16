Происшествия

Пять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Томской области
Газета.Ru
05:44

Вертолет совершил жесткую посадку в городе Кедровый Томской области в воскресенье, 16 декабря. На борту судна находились 25 человек: трое членов экипажа и 22 вахтовика-нефтяника. По разным источникам, пострадали от трех до пяти человек.
Газета.Ru05:44

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МЧС: 5 человек пострадали в результате жесткой посадки Ми-8 в Томской области

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