В департаменте уточнили, что из общего числа пять человек были госпитализированы в городские больницы.

с чего всё началось

Пять человек было госпитализировано в ходе несогласованной акции, которая прошла накануне в столице.

Пять человек попали в больницы в ходе оппозиционной акции в Москве

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Шоу-бизнес Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.

Происшествия В Болгарии загорелся автобус с детьми В Болгарии в субботу, 3 августа днем во время движения загорелся автобус с детьми из Молдавии.

Общество Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву "Со среды в Москву придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, но без дождей не обойдется", - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Политика Помпео сделал заявление по Крыму Госсекретарь США Марк Помпео сделал заявление о том, что Крым "должен вернуться в состав Украины", передает РИА "Новости".

Игры Creative Assembly работает над карточной Total War и возродит «Арену» На днях Creative Assembly объявила о подписании договора с NetEase, которая поспособствует релизу множества частей Total War в Китае, а вдобавок ещё и поможет в выпуске карточного спин-оффа Total War: Elysium.

Происшествия Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Шоу-бизнес Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца 6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.

Происшествия «ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».

Общество Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.

Авто Названы самые быстрые автомобили марки Mazda Эксперты составили рейтинг самых быстрых автомобилей японской марки Mazda. Первое место указанного рейтинга досталось Mazda RX-7.

Происшествия Иран назвал причину задержания второго за месяц танкера Как отмечается, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Путешествия Эксперты рассказали, сколько россиян готовы путешествовать в одиночку Каждый второй турист из России предпочитает путешествовать в одиночку, сообщает OneTwoTrip.

Авто Сразу 10 брендов изменили цены на свои авто во второй половине июля В ходе очередного мониторинга актуальных рублевых цен на новые легковушки эксперты специализированного портала «Цена Авто» зафиксировали изменение прайсов сразу у десяти автопроизводителей во второй половине июля.

Общество Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Происшествия Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

Политика Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.

Технологии Разрушители серверов. Как сколотить состояние на уничтожении компьютеров Спрос растет, а с ним растет и количество центров обработки данных (ЦОД). Так называют помещения, где хранятся серверы с информацией.

Политика США вводят новые санкции против России На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.

Происшествия Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области.

Шоу-бизнес Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.