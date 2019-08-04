Происшествия
Пять человек попали в больницы в ходе оппозиционной акции в МосквеИнтерфакс 03:43
Пять человек было госпитализировано в ходе несогласованной акции, которая прошла накануне в столице.
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с чего всё началось
В департаменте уточнили, что из общего числа пять человек были госпитализированы в городские больницы.Интерфакс03:43
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