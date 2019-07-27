Происшествия
Пять человек погибли во время землетрясения на ФилиппинахREGNUM вчера в 22:43
Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа». Первое землетрясение магнитудой 5,4 произошло 27 июля в муниципалитете Итбаят (провинция Батанес).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
За последние три часа у берегов Филиппин произошло три землетрясения магнитудой от 5,4 до 6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Коммерсантъвчера в 22:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В южнокорейском Кванджу пострадали 9 иностранных спортсменов
Обновлено вчера в 21:59
Финансы
Россия и Китай начали вытеснять доллар
Доля доллара в оплате Китаем российских товаров и услуг впервые упала ниже 50 процентов.
Обновлено вчера в 09:21
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Экономика
Кондитеры предупредили о рисках повышения НДС на пальмовое масло
Ранее газета «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) в АПК Марину Петрову сообщила, что кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7% после повышения НДС на пальмовое масло до 20%.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года.
Обновлено вчера в 07:24
Общество
Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей
Подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, всего планируется эвакуировать около 3 тысяч человек Как сообщалось, в минувший четверг в Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Транспорт
Свыше 40 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах
Обновлено в 00:35
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Обновлено вчера в 16:05
Политика
МИД РФ предупредил Киев о последствиях захвата танкера Neyma
Если Украина захватит в заложники российских моряков с танкера Neyma, последствия не заставят себя долго ждать, заверили в МИД РФ.
Обновлено 25 июля в 08:33
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 18:21
Здоровье
Обнаружена опасность средств для отпугивания комаров
Врачи рассказали, какую опасность для здоровья человека могут представлять средства для отпугивания комаров.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
Китайские туристы избили россиянку в очереди в Царском Селе
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Власти США затребовали налоги с обладателей криптовалюты
Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Безработица в России обновила исторический минимум
Уровень безработицы в России составил 4,4% от численности всего трудоспособного населения страны.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Жители Германии захотели сближения с Россией
Немецкое издание Der Tagesspiegel 25 июля заявило, что большинство жителей Германии хотят, чтобы отношения с Россией улучшились.
Обновлено в 00:56
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Энергетика
Контроль качества нефти в РФ изменит тарифы компаний на её прокачку
Министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика
Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Путин наделил СКР правом проводить судебные экспертизы
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому Следственный комитет РФ сможет самостоятельно проводить судебные экспертизы.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
СК показал обыск в доме экс-главы правительства Астраханской области
Бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова следователи задержали в пятницу, 26 июля.
Обновлено вчера в 09:47
Здоровье
Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске
В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.
Обновлено вчера в 19:05
Транспорт
Из-за концерта Rammstein в Москве перекроют несколько улиц
Полное перекрытие ожидает 3-ю Фрунзенскую улицу от улицы Доватора до улицы Ефремова, а также улицу Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы.
Обновлено вчера в 11:40