Происшествия
Пять человек погибли во время землетрясения на ФилиппинахREGNUM вчера в 22:43
Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа». Первое землетрясение магнитудой 5,4 произошло 27 июля в муниципалитете Итбаят (провинция Батанес).
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с чего всё началось
За последние три часа у берегов Филиппин произошло три землетрясения магнитудой от 5,4 до 6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Коммерсантъвчера в 22:53
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Политика
Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией
Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 02:42
Теннис
Посольство США подготовило визу для Кузнецовой
Посольство США в России объявило о том, что для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова виза, которую она может забрать.
Обновлено вчера в 11:37
Космос
Основной прибор спутника «Электро-Л» работает с ограничениями
Основная целевая аппаратура метеорологического спутника "Электро-Л" №2, выведенного на орбиту в 2015 году, работает с ограничениями, сообщает Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".
Обновлено вчера в 20:06
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:24
Здоровье
Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске
В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.
Обновлено вчера в 19:05
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Агент Вернера опроверг трансфер игрока в «Баварию»
Агент форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера Карл-Хайнц Ферстер опроверг слухи, что его клиент скоро перейдёт в мюнхенскую «Баварию».
Обновлено в 01:20
Спорт
Звезда «Терминатора» рассказала о работе с тренером Серены Уильямс
Актриса Линда Хэмилтон, которая играет роль Сары Коннор в новом фильме из серии «Терминатор», рассказала, что в ходе подготовки к съемкам тренировалась с Маки Шилстоуном, личным тренером известной американской теннисистки Серены Уильямс.
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие
Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету
С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба
Обновлено вчера в 21:53
Футбол
Московское «Динамо» обыграло «Урал» всухую
Обновлено в 00:07
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
Обновлено в 01:30
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны.
Обновлено в 00:24
Игры
Bethesda без лишнего шума перенесла релиз первого дополнения для RAGE 2
Вместе с релизом патча разработчики представили обновлённый план по выпуску контента.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Транспорт
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".
Обновлено в 00:59
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Общество
В Благовещенске распространяют листовки о необходимости эвакуации
В Благовещенске распространяют листовки с предупреждением о повышении уровня Амура и Зеи.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100
Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет "Бекас" упал в Черновицкой области Украины, пострадали пилот и пассажир, сообщила в субботу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 01:27
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55