с чего всё началось

Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа». Первое землетрясение магнитудой 5,4 произошло 27 июля в муниципалитете Итбаят (провинция Батанес).

Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах

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