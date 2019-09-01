По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса. Напомним, злоумышленники открыли стрельбу в одном из магазинов, после чего скрылись. Полиция сообщила о двух неизвестных, разъезжающих по городу на угнанных автомобилях и стреляющих по прохожим.

Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе

Авто Россия в последний раз снижает таможенные ввозные пошлины на машины Россия с 1 сентября в последний раз снижает ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили, следует из обязательств РФ в рамках вступления в ВТО.

Единоборства Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Интернет Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter Пользователи Twitter из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе поделилась откровенным снимком с Максимом Виторганом Например, в последний день лета у Нино в сторис появился снимок, на котором видно, как ее бедер касается рука мужчины.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Политика Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.

Здоровье В Москве стартует бесплатная вакцинация от гриппа 4 сентября в Москве стартует масштабная вакцинация от гриппа.

Общество Пенсия в столице с 1 сентября была увеличена до 19,5 тысячи рублей С 1 сентября размер минимальной пенсии в столице был повышен на две тысячи рублей. Теперь она составляет 19,5 тысячи рублей.

Политика Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.

Авто Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.

Наука Выращенный в лаборатории мини-мозг стал проявлять нейронную активность По прошествии 10 месяцев роста биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что искусственный мозг проявляет нейронную активность: ткань начала производить мозговые волны.

Политика Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России.

Происшествия При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.

Культура Волгоградцы увидели историческую реконструкцию на фестивале «Царицын» Фестиваль исторической реконструкции «Царицын» проходит не впервые, и всегда он собирает сотни зрителей.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Политика Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.

Шоу-бизнес Сын Натальи Водяновой опубликовал редкий снимок с возлюбленной 17-летний наследник модели опубликовал в Instagram редкий снимок с возлюбленной Милой Разафи, пара повторила культовую сцену из "Титаника".