Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

с чего всё началось

В результате паводка в Иркутской области, начавшегося из-за проливных дождей, пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о трёх погибших. По данным МЧС РФ, пострадали 351 человек, в том числе 33 ребёнка.

Пять человек погибли в результате паводка в Иркутской области

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