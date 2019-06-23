Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в ЗабайкальеГазета.Ru 00:17

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, при аварии также пострадали четыре человека.
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Число жертв в результате ДТП в Забайкалье возросло до пяти

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Число погибших в результате ДТП в Забайкалье возросло до пяти

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В Забайкалье пять человек погибли в ДТП

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Число погибших после ДТП на трассе между Читой и Арахлеем выросло до пяти

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:11, Вашингтон
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Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

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Президент Грузии выступила в поддержку российских туристов

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Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

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США блокировали экспорт микроэлектронных компонентов в КНР

Департармент коммерции США пополнил список китайских технологических компаний, которым будет запрещено закупать детали в США, очень важными компаниями, на которых базируется китайский технологический прорыв последних десятилетий.
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Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

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Новые туристические площадки с биноклями расположены на набережных лейтенанта Шмидта, Макарова и Университетской, а также стрелке Васильевского острова.
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Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи

В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
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В Киеве сегодня состоится седьмой Марш равенства в поддержку ЛГБТ

Не обошлось без эксцессов и в этом году - вечером 19 июня в Киеве произошло нападение на участников ЛГБТ-движения.
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Происшествия

На Украине разбился самолет Ан-2

К счастью, пилот и бортинженер выпрыгнули до момента контакта самолета с землей.
Обновлено в 06:10
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Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
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Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
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Авто

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Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
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В Симферополе возле школы обнаружили крокодила

Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.
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Спорт

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Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области

Обновлено вчера в 17:47
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Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

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Уже несколько грузинских ресторанов убрали со столиков меню на русском языке, а некоторые повысили цены исключительно для русских туристов.
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Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
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Специалисты перечислили состояния ног, которые указывают на проблемы со здоровьем

Ноги могут быть отличным диагностическим инструментом, с помощью которого можно найти признаки, указывающие на различные проблемы со здоровьем.
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Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
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Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
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В Стамбуле проходят повторные выборы мэра

Муниципальные выборы прошли в республике 31 марта.
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Происшествия

В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW

В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
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Армия и оружие

Британские морпехи устроили пьяный дебош на учениях в Балтийском море

Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.
Обновлено в 06:08
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В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

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