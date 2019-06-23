Пять человек погибли в ДТП в ЗабайкальеГазета.Ru 00:17

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, при аварии также пострадали четыре человека.

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

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