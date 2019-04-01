Пять человек погибли в ДТП в Тульской областиПятый канал вчера в 23:01

Жертвами страшной аварии в Тульской области стали пять человек. Трагедия произошла в ночь на понедельник, 1 апреля, на 12 километре дороги «Новомосковск—Сокольники». По информации регионального МЧС, около четырех часов утра Ford Mondeo вылетел в кювет, перевернулся и врезался в дерево.

Пять человек погибли в ДТП в Тульской области

Авто 13 компаний изменили цены на автомобили в России Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.

Экономика Минэкономики хочет выделить на развитие туризма 100 млрд рублей Минэкономики России подготовило «дорожную карту» стратегии развития туристической отрасли сроком на шесть лет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Происшествия В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

Политика Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).

Здоровье Аллергия на wi-fi. Люди жалуются, наука отрицает Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.

Футбол Панченко: надо выигрывать и радовать болельщиков «Динамо», хватит проигрывать Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился мнением по поводу домашнего матча 21-го тура Премьер-Лиги с «Локомотивом».

Экономика Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 г. составили почти 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины.

Кино Умерла актриса, сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда Английская актриса Таня Мале, сыгравшая роль Тилли Мастерсон в фильме о Джеймс Бонде, скончалась в возрасте 77 лет.

Политика В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.

Здоровье В Москве разработан уникальный клей для ожогов и ран В Москве разработали новый клей, который должен помочь в борьбе с ранами и ожогами.

Политика Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Политика Пашинян сообщил Путину о встрече с Алиевым по Карабаху в Вене Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал российского лидера Владимира Путина о прошедшей 29 марта встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Общество Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.

Футбол Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси Папа Римский Франциск признал футбольный талант своего соотечественника Лионеля Месси, но заметил, что того не стоит приравнивать к богу.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов проговорился о проблемах в браке с Анастасией Костенко Футболист Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко, свой третьей по счету жены.

Космос На МКС начинается изучение космической радиации По сообщению РИА Новости, целью эксперимента является создание системы мониторинга радиационной опасности, а также разработка экспериментально проверенных методов определения чувствительности аппаратуры к всплескам космической радиации.

Политика Путин разрешил использовать герб РФ для эмблемы Федерации бокса Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Федерацию бокса России правом использования государственного герба страны в качестве геральдической основы для эмблемы организации.

Происшествия В Мытищах более 40 детей отравились в лагере Восемь взрослых и 41 ребенок отравились в детском оздоровительном лагере "Клязьма" в городском округе Мытищи Московской области при проведении танцевального конкурса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Футбол Макларен уволен с поста главного тренера «Куинз Парк Рейнджерс» "Куинз Парк Рейнджерс" на своем официальном сайте объявил об увольнении Стива Макларена, ранее занимавшего пост главного тренера.

Армия и оружие Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.