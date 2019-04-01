Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тульской областиПятый канал вчера в 23:01
Жертвами страшной аварии в Тульской области стали пять человек. Трагедия произошла в ночь на понедельник, 1 апреля, на 12 километре дороги «Новомосковск—Сокольники». По информации регионального МЧС, около четырех часов утра Ford Mondeo вылетел в кювет, перевернулся и врезался в дерево.
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Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
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Пашинян сообщил Путину о встрече с Алиевым по Карабаху в Вене
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал российского лидера Владимира Путина о прошедшей 29 марта встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
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Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси
Папа Римский Франциск признал футбольный талант своего соотечественника Лионеля Месси, но заметил, что того не стоит приравнивать к богу.
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По сообщению РИА Новости, целью эксперимента является создание системы мониторинга радиационной опасности, а также разработка экспериментально проверенных методов определения чувствительности аппаратуры к всплескам космической радиации.
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Путин разрешил использовать герб РФ для эмблемы Федерации бокса
Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Федерацию бокса России правом использования государственного герба страны в качестве геральдической основы для эмблемы организации.
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В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
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Армия и оружие
Видео воздушного боя из кабины Су-35 набирает популярность в Сети
Интернет-пользователи активно обсуждают видео, записанное из кабины истребителя Су-35 во время учений «Ладога-2019».
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Макларен уволен с поста главного тренера «Куинз Парк Рейнджерс»
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Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море
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Гаджеты
Опубликованы данные о серии видеокарт Intel Xe, флагман — Xe Power 2
Философия Intel Xe подразумевает новации в трёх направлениях: техпроцессе, микроархитектуре и «е». До сих пор концепция «e» никем из производителей не была реализована идеально: двойные графические ускорители всегда имели проблемы и не масштабировались линейно.
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