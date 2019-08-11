10 августа пять человек погибли при столкновении двух микроавтобусов на 139-м километре трассы из Тамбова в Воронеж. Как сообщает ФАН, в ДТП пострадали восемь человек, среди которых 16-летняя девочка. Столкнулись микроавтобусы Fiat Ducato и Citroen.

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

Происшествия Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.

Футбол «Рома» обыграла «Реал» в товарищеском матче В рамках товарищеского турнира Mabel Green Cup в Риме футболисты «Ромы» обыграли мадридский «Реал» в серии послематчевых пенальти.

Происшествия В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.

Армия и оружие При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.

Наука 2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Футбол Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.

Футбол «Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Происшествия Ид аль-Адха в Иерусалиме: на Храмовой горе произошли столкновения Израильская полиция сегодня, 11 августа, применила спецсредства для разгона стихийной акции протеста палестинцев в районе Храмовой горы в Иерусалиме.

Финансы Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.

Здоровье Врачи объяснили, кому нельзя есть арбузы Врачи сообщают, что от чрезмерного поедания арбузов лучше воздержаться людям, страдающим мочекаменной болезнью, проблемами с оттоком мочи, аденомой предстательной железы, расстройствами желудочно-кишечного тракта, колитами.

Общество «Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.

Общество Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.

Армия и оружие Снайперам ВСУ разрешили стрелять по мирным жителям и солдатам ДНР По словам начальника пресс-службы народной милиции ДНР Даниила Безсонова, командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар, разрешив стрелять по мирным жителям и донецким солдатам.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима» Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".

Происшествия Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.

Политика Члены Совфеда встретятся с послами ряда стран из-за митингов Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета собирается провести встречу с послами ряда стран, действия которых, по мнению Совфеда, можно расценить как вмешательство в выборы в России.

Интернет Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Общество Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.