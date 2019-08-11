На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

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