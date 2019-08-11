Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в ПодмосковьеГазета.Ru 13:37
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
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