Происшествия

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человекРИА Новости 13:15

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области. Еще восемь человек пострадали, среди них также есть ребенок.
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Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье детей получили травмы средней тяжести

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Первые фото с места смертельного ДТП под Москвой

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Власти рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Подмосковье

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Количество погибших в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье увеличилось до пяти

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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Московской области

РИАМО14:45
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Чалову в кровь разбили лицо в матче с «Сочи»

У форварда ЦСКА оказался разбит нос, его лицо залило кровью, из-за чего ему пришлось на некоторое время покинуть поле.
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Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
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Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге

Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
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Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
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Экономика

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В 2018 году поставки российского трубопроводного газа составили рекордные 201,9 млрд кубометров.
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Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
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Развитые обрабатывающие регионы остановились в росте

Оказалось, что в первом полугодии 2019 года промышленность в годовом выражении росла во всех типах регионов — кроме развитых с опорой на обрабатывающую промышленность и менее развитых аграрных (см. график).
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Обновлено в 12:30
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Политика

На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

Обновлено в 18:33
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Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 12:27
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
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В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»

Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС

Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10
Технологии

Пользователи сообщают о сбое в работе Google

Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес

Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта

Сын знаменитого французского актера Алена Делона Ален-Фабьен Делон сообщил, что его отец чувствует себя лучше после перенесенного несколько недель назад инсульта.
Обновлено в 16:50
Происшествия

СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна

Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.
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Происшествия

Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30

В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
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Происшествия

Иудеи и мусульмане подрались на Храмовой горе в Иерусалиме

Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.
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Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
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Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
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Кошки делают много странных вещей. И поедание травы — не исключение.
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Общество

Литературный критик Елена Макеенко умерла в возрасте 32 лет

Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко скончалась на 33-м году жизни.
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Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020

Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
Обновлено в 14:06
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