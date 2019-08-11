Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области. Еще восемь человек пострадали, среди них также есть ребенок.

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

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