Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской областиТАСС 01:10

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону. "В ДТП в Мокшанском районе погибли пять человек", - отметила собеседница агентства. По данным ГУ МЧС по Пензенской области, ДТП произошло в 01:15 мск на 590-м км автодороги М5 "Урал".
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Видео с места ДТП в Пензенской области, где погибли пять человек

РЕН ТВвчера в 21:11

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

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Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

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В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек

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Пять человек погибли в ДТП с грузовиком под Пензой

Росбалтвчера в 21:59

В МВД назвали причину ДТП под Пензой, где погибли пять человек

РИА Новости02:19
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