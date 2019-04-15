Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской областиТАСС 01:10
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону. "В ДТП в Мокшанском районе погибли пять человек", - отметила собеседница агентства. По данным ГУ МЧС по Пензенской области, ДТП произошло в 01:15 мск на 590-м км автодороги М5 "Урал".
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