В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человекВести.Ru 02:59

В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе. По данному факту полиция начала доследственную проверку.

В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек

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