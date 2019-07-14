Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человекРоссийская газета 14:31

В Архангельском районе Башкирии произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом. В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
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