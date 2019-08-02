Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на СтавропольеВедомости 01:57
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек. Еще 19 обратились за медицинской помощью, из них 15 госпитализированы, пять находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 26 человек, в грузовике – двое.
Читать в источнике
Оценить116
Для их транспортировки в краевой центр мы направили 4 реанимобиля с врачебными бригадами, также на месте уже начали работу еще две специализированных бригады из краевой больницы.
— Владимир Владимиров, российский политикИнтерфакс - Россия 01:34
Подробнее о событии
Показать все источники
В УГИБДД Ставрополья отмели версию об усталости водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком
Сайт Ставрополя 1777.ru01:57
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:53, Ашберн
Наука
Ученые открыли влияние похмелья на мозг
Обновлено в 01:59
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 05:31
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала о своей борьбе с раком
Российская телеведущая Елена Малышева сообщила, что три года назад ее спасли от рака.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Авиакомпанию S7 переименовали в «Сибирь» в поддержку сибирских лесов
Обновлено вчера в 21:42
Общество
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.
Обновлено в 05:17
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить десятилетний газовый контракт
Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет и обсудить это предложение на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве
Обновлено в 04:17
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Транспорт
ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин
ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.
Обновлено в 02:28
Здоровье
Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов
Обновлено вчера в 06:17
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин расстреляли торговца фруктами
В Щелковском районе Подмосковья в полицию обратился продавец магазина, которого обстреляли двое неизвестных при попытке незаконно унести ящик вишни.
Обновлено в 05:13
Футбол
Малком пропустил тренировку «Барселоны»
Вингер "Барселоны" Малком не принимал участие в тренировке, которая прошла 1 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 06:23
Футбол
Хохлов: понимаем, что у «Спартака» могут быть глобальные изменения
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от встречи 4-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Обновлено в 05:24
Политика
США ввели новые санкции против России по «делу Скрипалей»
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с «делом Скрипалей», сообщает газета The New York Times.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Карпович объяснила, почему отдала приемного сына в спецучреждение
Экс-депутат Государственной Думы и известная спортсменка Наталья Карпович в студии программы «Судьба человека» объяснила, почему отдала приемного сына в специализированное учреждение.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
Обновлено в 02:53
Технологии
Delivery Club обвинили в нарушении лицензионных прав
Согласно материалам суда, претензия истца заключается в том, что Delivery Club использует его изобретение без заключения лицензионного договора.
Обновлено в 02:18
Общество
Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова может стать директором «Дикси»
Бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова может возглавить ГК «Дикси» О том, что Ольга Наумова может возглавить «Дикси», «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к одному из бывших мест работы топ-менеджера.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Появилась информация о помолвке Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Обновлено в 05:00
Экономика
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
Обновлено 31 июля в 08:37
Авто
Renault Arkana теперь стоит больше миллиона
Обновлено вчера в 06:05