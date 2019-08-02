Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом на СтавропольеВедомости 01:57

По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек. Еще 19 обратились за медицинской помощью, из них 15 госпитализированы, пять находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 26 человек, в грузовике – двое.
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Владимир Владимиров
Для их транспортировки в краевой центр мы направили 4 реанимобиля с врачебными бригадами, также на месте уже начали работу еще две специализированных бригады из краевой больницы.
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