Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под ТулойГазета.Ru вчера в 23:07
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
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Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Энергетика
Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам
Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт под отставке.
Обновлено в 04:46
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Баскетбол
«Атланта» победила «Милуоки» в НБА благодаря броску Янга с сиреной
Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Побледневшую Бузову увели с концерта под руки
Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда
Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Музыка
На Киркорова подали жалобу в ЕСПЧ за плагиат
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели совладельца S7
Обновлено в 01:53
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре
В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз
Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 г. составили почти 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины.
Обновлено в 02:36
Экономика
В Белоруссии легализовали онлайн-казино
Власти Белоруссии с 1 апреля легализовали деятельность виртуальных казино.
Обновлено в 03:53
Общество
Медведев поздравил Познера с 85-летием
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:38
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Обновлено вчера в 19:25
Здоровье
Петербуржцам расскажут, как перестать бояться медицины и начать ею пользоваться
Анестезиолог-реаниматолог Лида Горина расскажет, что позарез нужно иметь в домашней аптечке.
Обновлено в 04:39
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Экономика
Минэкономики хочет выделить на развитие туризма 100 млрд рублей
Минэкономики России подготовило «дорожную карту» стратегии развития туристической отрасли сроком на шесть лет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено в 02:08
Интернет
В Google Maps в честь 1 апреля появилась игра «Змейка»
Обновлено в 01:35
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
Обновлено в 01:29
Политика
В Госдуме оценили предварительные итоги выборов на Украине
Предварительные итоги выборов на Украине говорят о провале «майданного» президента.
Обновлено в 02:11
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТО
Обновлено в 04:12
Экономика
«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий
Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков предсказал, чем кончится второй тур президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины
Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
Обновлено в 02:42
Кино
Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса
На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 02:22