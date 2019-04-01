Пять человек погибли в ДТП под ТулойГазета.Ru вчера в 23:07

В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.

Пять человек погибли в ДТП под Тулой

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